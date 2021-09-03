لبنان | رغم الأجواء الملبدة حكومياً.. الدولار مستمر بالانخفاض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 7 دقائق

يواصل دولار السوق السوداء انخفاضه على الرغم من عودة الجو المتشائم في ملف تشكيل الحكومة. وسجل الدولار اليوم الجمعة 18700 ليرة لبنانية للشراء و18600 ليرة لبنانية للبيع.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث مما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وانعكس الانهيار المالي في لبنان بشكل خاص على نقص حاد في الوقود مما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.