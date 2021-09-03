لبنان | حسن: إنجاز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن إطلاق البطاقة الدوائية للمواطنين مجاناً ودون أي تكلفة على الدولة هو إنجاز علمي تقني يتيح لوزارة الصحة العامة تتبع سلسلة مراحل إمداد الدواء من أي مصنع في العالم وصولًا للمريض مع ضمان الجودة والسعر وتبديد الاحتكار الحصري.

وقال حسن عبر “تويتر”: “يعتبر تحول رقمي إحصائي يحاكي تحديات الأمن الصحي المنشود”.

في المقابل، اعتبر حسن، في حديث تلفزيوني، ان “البطاقة الدوائية هي انجاز بكل ما للكلمة من معنى”.

واشار الى ان عدم تحقيق هذه البطاقة يؤدي الى ضياع جزء كبير من جهد وزارة الصحة لان من الضروري المتابعة الإلكترونية للدواء. وأهمية البطاقة انها تقدم مجانا”.

ولفت إلى أن الكثير من الجهات الدولية والمنظمات الحكومية الداعمة، قد تستثمر بهبات إذا وجد هذا النظام التتبعي، في ظل هذه الازمات”…