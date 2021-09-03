لبنان | الجيش: تفجير ذخائر جنوبا وتمارين تدريبية في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 3/9/2021 بين الساعة 6.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: الضهيرة، عمرا، حولا، طير حرفا ويارون ـ الجنوب.

وسقوم وحدة من الجيش (خلال أيلول الجاري) بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند – الجناح، الكرنتينا، العاقورة – أفقا – اللقلوق، بولونيا،الشواكير -المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.