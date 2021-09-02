لبنان | سيناتور أميركي: يمكن أن يجعل استيراد النفط الإيراني لبنان عرضة للعقوبات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 9:06 مساءً

أكد عضو مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور كريس ميرفي أن للولايات المتحدة أسباب شخصية وأسباب سياسية لدعم نجاح لبنان ولكي يتمكن الشعب اللبناني من الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى حكومة كما تحتاج الولايات المتحدة إلى رئيس وزراء للتحدث والتفاوض معه.

وقال في حديث تلفزيوني: “على المدى القصير لا خيار لدينا سوى أن نثق بأن النخب السياسية القائمة ستكون قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمة وسيتم تشكيل حكومة وسيكون فيها العديد من الأسماء المألوفة حيث سيتعين عليهم بدء عملية الإصلاح”.

وأضاف: “جئنا الى لبنان حاملين رسالة قوية حول أهمية الانتخابات المقبلة في العام 2022 للبنان حيث ستتاح الفرصة للناخبين لانتخاب قيادة جديدة وبعض الوجوه الجديدة ولكن فقط إذا حصلت الانتخابات في الوقت المحدد واذا كانت آمنة”.

وتابع: “قال لنا الرئيس عون في اجتماعنا الأول هذا الصباح إنه يتوقع تشكيل حكومة بحلول نهاية الأسبوع ونحن نتفهم أن جميع الأطراف ستحتاج إلى تقديم بعض التنازلات لتحقيق ذلك وسمعنا أن الحكومة ستتشكل بحلول نهاية الأسبوع”.

وأشار إلى أنه يمكن أن يجعل استيراد النفط الإيراني لبنان عرضة للعقوبات والناقلات الإيرانية هي فرصة لإيران للاستعراض وهو حل ليس بطويل الأمد لما يعاني منه الاقتصاد الإيراني.

وأردف: “لا أعتقد أنه هناك الآن أي عقوبات وشيكة على المسؤولين اللبنانيين”.