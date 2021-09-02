لبنان | كاريتاس: تقديم مساعدات طبية مجانية إلى مرضى العيون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان، أنها “بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر (مؤسسة يوسف النجار للتنمية)، تقدم مساعدات طبية مجانية إلى مرضى العيون من خلال وفد من أطباء مصريين ضمن مبادرة محبة من مصر إلى لبنان”.

وأشارت إلى أن “المساعدات تتضمن كشفوفات وعمليات مجانية لحالات المياه الزرقاء، المياه البيضاء والحول. أما المستندات المطلوبة للعمليات فتقرير طبي حديث، صورة عن بطاقة الهوية. وللحجز والاستعلام الاتصال على الرقم 106124 70 على ان تقام العمليات في 9، 10 و 11 ايلول الجاري من ال8 صباحا حتى 12 ظهرا بحسب الموعد المحدد مسبقا”.

واوضحت أن” آخر مهلة للتسجيل السادسة من مساء الاثنين المقبل في 6 الجاري عبر الخط الساخن”.