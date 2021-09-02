لبنان | 18 ساعة تغذية مع نهاية أيلول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أنه مع نهاية شهر أيلول الحالي ومع انخفاض درجة الحرارة في لبنان عموما، وبالتالي تخفيف استهلاك المكيفات، ستوفر مؤسسة كهرباء لبنان للمقيمين في لبنان إنارة لا تقل عن 18 ساعة تغذية.

ويعيش اللبنانيون أزمة محروقات حادة ناتجة عن انقطاع المواد من الأسواق وصعوبة استيرادها بعد رفع مصرف لبنان للدعم الرسمي عنها، وعدم فتح اعتمادات كافية لتغذية حاجة السوق.

وزاد من حدة الأزمة عجز كهرباء لبنان عن تأمين التغذية اللازمة للمناطق اللبنانية، وفرضها تقنيناً قاسياً أدى إلى اعتماد أكبر على المولدات الكهربائية الخاصة التي تعمل على مادة المازوت.