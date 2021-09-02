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لبنان | عُثر على ريم عند شاطئ الناعمة.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
شاطئ الناعمة

شاطئ الناعمة

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة: ريم فؤاد خليفة (من مواليد عام 1993، لبنانية حسب أقوالها، كونها لا تملك أوراقاً ثبوتية)، والتي عُثر عليها بتاريخ 1-9-2021، في محلّة شاطئ النّاعمة، ولا تعرف مكان إقامتها، وتعاني من اضطرابات عصبية.

لذلك، يرجى ممن يعرف عنها أو عن ذويها شيئاً، الاتصال بمخفر الدّامور في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 600116/05، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادتها إلى عائلتها.

ريم فؤاد خليفة

ريم فؤاد خليفة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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