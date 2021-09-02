لبنان | سعيد لباسيل: مبروك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر فكتب: “اتصال رئيس التيار العوني الوزير جبران باسيل بوزير خارجية إيران يؤكد على خيار فريق من المسيحيين الذي اختار التحالف مع ايران… مبروك”!. أضاف: “نحن في خيار آخر بوضوح ومن دون مواربة”.

وأجرى باسيل اتصالاً بوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، مهنئاً إياه بتوليه منصبه الوزاري الجديد.

وأفادت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” ببيان، أنه “تم البحث خلال اتصال مطول بالأوضاع في المنطقة ولبنان.

كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع بلبنان في ضوء المساعي القائمة لتشكيل الحكومة، وما يصيب لبنان من ضائقة اقتصادية وأزمة سياسية داخلية وخارجية، وظروف صعبة يتوجب العمل والتعاون بين البلدين للمساعدة على الخروج منها”.