لبنان | تدابير سير الجمعة والسبت والأحد في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن أيّام الجمعة والسبت والأحد في 3 و4 و5-9-2021 ينظم سباق “رالي لبنان الدولي الثالث والأربعون” على 10 مراحل، وستُتَخذ تدابير السير التالية:

المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة 2.52 كلم. / الكسليك، جونيه – مرحلة استعراضية – النادي اللبناني للسّيارات والسّياحة.

تُقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة – الكسليك في 3 -9-2021 ابتداء من الساعة 20:47 سيُقفل النادي في 3-9-2021 من الساعة 12:00 ظهرًا ولغاية الساعة 24:00 ثم تتابع السيارات طريقها باتّجاه جبيل وصولاً إلى موقف بلدية جبيل المجّاني، ناهيةً الجزء الأول ابتداء من الساعة ۲۱:۳۲ للتوقف في الموقف المغلق لحين موعد انطلاق الجزء الثاني من السباق يوم السبت في 4-9-2021 عند الساعة 8:00 صباحاً.

المرحلة الخاصة الثانية للسرعة 21.40 کلم. / عين عيا – دير بيلا:

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا إلى كفرحي، بقسميا ، كفتون ، صعودا ” إلى المجدل ، زکزوك، وطی فارس، بزيزا شناطه وصولا إلى دير بيللا. تقفل هذه الطريق يوم السبت في 4 -9-2021 من الساعة 7:30 ولغاية الساعة 10:30 ثم تتابع السيارات طريقها إلى بساتين العصي وصولا إلى صورات.

المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة 26،12 کلم . / صورات – ضهر ابي ياغي:

تنطلق هذه المرحلة من “مفرق” صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتیحات، زین، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح وصولا إلى ضهر ابي ياغي. تقفل هذه الطريق يوم السبت في 4 -9-2021 من الساعة 06:53 ولغاية الساعة 11:30 ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولا إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل، وصولا إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 11:11

المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة 21.40 كلم. / عين عيا – دیر بیلا:

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعوداً إلى كفرحي، بقسميا، گفتون، صعودا إلى المجدل، زکزوك، وطی فارس، بزيزا، شناطه، وصولا إلى دير بيللا. تُقفل هذه الطريق يوم السبت في 4 -9-2021 من الساعة 11:09 ولغاية الساعة 13:09 ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا إلى صورات.

المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة 12 ٫ 26 کلم. / صورات – ضهر ابي ياغي:

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتیحات، زین، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح، وصولا إلى ضهر ابي ياغي. تُقفل هذه الطريق يوم السبت في 4 -9-2021 من الساعة 12:02 ولغاية الساعة 15:02 ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولا إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل، وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 14:50 من يوم السبت في 4-9-2021 تدخل بعدها ابتداء من الساعة 15:45 إلى الموقف المغلق ناهيةً القسم الأول.

المرحلة الخاصة السّادسة للسرعة 15.42 كلم. / نهر ابراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر إبراهيم صعوداً إلى مفترق بزحل باتجاه “الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء” صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت، وصولاً إلى مشان حيث نقطة التوقف قبل مفترق مشان، طريق فتري، قرطبا.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 5 -9-2021 من الساعة 6:10 ولغاية الساعة 9:10، ثم تتابع السيارات طريقها نزولاً نحو بير الهيت، وصولاً إلى الأوتوستراد، نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

المرحلة الخاصة السّابعة للسرعة 30 ٫ 21 کلم. / حبوب – بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا ” باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا وصولا إلى بنتاعل.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 5 -9-2021 من الساعة 7:08 ولغاية الساعة 10:08 ثم تتابع السيارات طريقها إلى نقطة التجمع في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 9:26 ثم تنطلق السيارات مجددا ” إلى نهر إبراهيم ابتداء من الساعة 10:21

المرحلة الخاصة الثّامنة للسرعة 42 ٫ 15 کلم. / نهر ابراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر إبراهيم صعوداً إلى مفترق بزحل باتجاه “الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء” صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت، وصولاً إلى مشان حيث نقطة التوقف قبل مفترق مشان، طريق فتري، قرطبا.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 5 -9-2021 من الساعة 9:16 ولغاية الساعة 12:16، ثم تتابع السّيارات طريقها نزولا نحو بير الهیت، وصولا إلى الأوتوستراد، نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

المرحلة الخاصة التّاسعة للسرعة 30 ٫ 21 کلم. / حبوب – بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا ” باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا وصولا إلى بنتاعل.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 5 -9-2021 من الساعة 10:14 ولغاية الساعة 13:14 ثم تتابع السيارات طريقها إلى نقطة التجمع في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 12:32 ثم تنطلق السيارات مجدّداً إلى جبيل صعوداً إلى حبوب، ابتداء من الساعة 13:32.

المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة 30 ٫ 21 کلم. / حبوب – بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا ” باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا وصولا إلى بنتاعل.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 5-9-2021 من السّاعة 13:14 ولغاية الساعة 15:17 ثم تتابع السّيارات طريقها بإتجاه حالات، نهر إبراهيم، طبرجا، جونية، الكسليك، لتدخل النّادي اللّبناني للسّيارات والسّياحة، ابتداء من الساعة 15:00 ناهيةً السّباق.