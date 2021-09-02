لبنان | خطة التحرك المستقبلية على طاولة الراعي وأهالي ضحايا المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي البطريركي بالديمان وفدا من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، يرافقه الكهنة من “جماعة كنيسة من أجل لبنان” هاني طوق، طويل لطوف، يوحنا مراد، بيار سماحة وجورج صوما.

وشكر الوفد لـ”الراعي ترأسه قداس الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ”. وأطلعه على “خطة التحرك المستقبلية التي وضعت لمتابعة الملف على المستويات القضائية والاجتماعية والانسانية”.

وبارك الراعي “هذا التحرك”، مجدداً “موقفه الداعي إلى إحقاق العدالة وكشف الحقيقة من خلال عمل القضاء وتوفير أفضل شروط الاهتمام بعائلات ضحايا وشهداء الانفجار على المستويين الاجتماعي والانساني، وإعادة إعمار ما تهدم تأكيدا على التمسك والتجذر ببيروت مدينة العيش الواحد ومواجهة ما تتعرض له من محاولات تغيير الهوية من خلال تغيير هوية الأرض”.

كما استقبل الراعي معتمد الكنيسة الارثوذكسية في روسيا المطران نيفون صيقلي، وكان عرض للاوضاع العامة والعلاقات المسكونية.

والتقى الراعي خادم الرعية المارونية في قطر الأب شربل مهنا المريمي، بحضور الزائر البطريركي على الخليج العربي المطران جوزيف نفاع، واطلع منه على خدمة الرسالة المارونية ومسار بناء كنيسة مار شربل في قطر.

والتقى الراعي اللجنة التحضيرية ليوم التراث المسيحي المشرقي المنوي احياؤه في روما بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني لبنان، ومتابعة ليوم التفكير والصلاة الذي دعا إليه البابا فرنسيس في الاول من تموز الماضي.

وحضر من اللجنة النائب البطريركي المشرف على رابطة قنوبين للرسالة والتراث المطران جوزيف نفاع، المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران رفيق البرشا، رئيس “تجمع موارنة من أجل لبنان” المحامي بول كنعان، منسق الاعمال التاريخية لمؤتمر التراث المسيحي المشترك في الوادي المقدس جان نخول، والمدير العام لرابطة قنوبين للرسالة والتراث الزميل جورج عرب.

وأطلع أعضاء اللجنة الراعي على آخر ما أعدوه من تحضيرات للنهار المذكور، بمشاركة سفير لبنان لدى الفاتيكان الدكتور فريد الخازن، على ان يتسلم منهم مسودة الورقة النهائية قريبا لابداء ملاحظاته واعطاء توجيهاته.