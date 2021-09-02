لبنان | عراجي: “طبخة بحص”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، فكتب: “الظاهر عملية تشكيل الحكومة طلعت طبخة بحص، مكانك راوح”.

وأضاف: “انقطاع كبير بالادوية والمستلزمات الطبية وعلى سعر دولار السوق، ومرضى مَش قادرين يدفعوا التكاليف الخيالية لفاتورة الاستشفاء وحرب المحطات والخبز. وطوابير المهاجرين بالمطار. وغلاء فاحش”.

في المقابل، يبدو أن نسبة التفاؤل في ملف تشكيل الحكومة انحسرت بعد سجال البيانات الذي وقع بعد ظهر اليوم بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.