لبنان | الإصابات والوفيات بـ”كورونا” إلى ارتفاع في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 9 حالات وفاة و1121 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في المقابل، لفت مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر إلى أن عدد حالات الكورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة، مشيرا إلى أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى.

وقال:” ملاحظة أخرى هي العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى الكورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى الى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح اقسام الكورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى”.