لبنان | الادعاء على إبراهيم الصقر وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

أفادت معلومات للـLBCI، أن مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات ادعى على ابراهيم ومارون الصقر بجرائم الإحتكار والتخزين وتبييض الأموال التي تصل عقوبتها الى ٧ سنوات حبس، وذلك سنداً للمواد ٣٦٣ و٦٨٥ و٧٧٠ عقوبات والقانون ٦٥٩/٢٠٠٥ مكافحة الإحتكار والغش والقانون ٤٤/٢٠١٥ مكافحة تبييض الأموال.

وأصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة مذكرة توقيف وجاهية بحق مارون الصقر وأمهلت وكلاء ابراهيم الصقر لتقديم دفوع شكلية خلال ١٠ ايام وتم تحديد جلسة في الملف في ٣٠ أيلول ٢٠٢١.