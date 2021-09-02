اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الادعاء على إبراهيم الصقر وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

إبراهيم الصقر

أفادت معلومات للـLBCI، أن مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات ادعى على ابراهيم ومارون الصقر بجرائم الإحتكار والتخزين وتبييض الأموال التي تصل عقوبتها الى ٧ سنوات حبس، وذلك سنداً للمواد ٣٦٣ و٦٨٥ و٧٧٠ عقوبات والقانون ٦٥٩/٢٠٠٥ مكافحة الإحتكار والغش والقانون ٤٤/٢٠١٥ مكافحة تبييض الأموال.

وأصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة مذكرة توقيف وجاهية بحق مارون الصقر وأمهلت وكلاء ابراهيم الصقر لتقديم دفوع شكلية خلال ١٠ ايام وتم تحديد جلسة في الملف في ٣٠ أيلول ٢٠٢١.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا