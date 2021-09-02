لبنان | إضراب لنقابات العمال وسائقي مرفأ بيروت الاثنين القادم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

حدّد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة سائقي مرفأ بيروت يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 6/9/2021 جلسة في مكتب وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين صباحا في 6 أيلول 2021 والاضراب من الساعة السادسة صباحا من اليوم ذاته لكل السائقين في المرفأ، وذلك “نظرا لعدم عقد الجلسة اليوم في وزارة العمل لظروف عدم تبليغ نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت من قبل وزارة العمل ومن أجل أن تكون وزيرة العمل في الاجتماع بسبب السفر حاليا”.

ولفت الاتحاد واللجنة في بيان إلى أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق وتعنت اصحاب مالكي الشاحنات وعدم تلبيتهم للمطالب سيستمر الإضراب وسيعلنوه اضرابا مفتوحا حتى تحقيق كامل المطالب المقدمة، مؤكدين أنه لن يموت حق وراءه مطالب.

وشددا على وحدة الموقف والتزام الجميع الاضراب العام الذي سنعلنه بحال عدم تلبية المطالب.

ودعا الاتحاد واللجنة شركات النقل في المرفأ الى عدم تحميل المستوعبات وخصوصا البرادات وغيرها من النقل في مرفأ بيروت وذلك بسب الإضراب ابتداء من الساعة 6 صباحا، مؤكدين انهما غير مسؤولين عن أي تأخير في تفريغ البرادات الخاصة.