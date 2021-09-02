لبنان | طليس: “السيرفيس” سيصبح 10 آلاف في حال التزمت الحكومة بتعهداتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 12:58 مساءً

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ​بسام طليس​ عقب اجتماع الاتحادات أنه “في حال أقِرّت كلّ الإجراءات والتزمت الحكومة تعهداتها، فإن تعرفة “السيرفيس” الرسمية ستصبح 10 آلاف ليرة، شرط إصدار مرسوم يلزم الحكومة بدعم صفيحتيْ البنزين و​المازوت​ للسائقين العموميين”.

وبحسب الاتفاق سيتم دعم قطاع النقل بصفيحة بنزين يومياً بسعر مئة الف ليرة وسبعين الف للسيارات والفانات العاملة على المازوت.