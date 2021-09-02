لبنان | طليس: “السيرفيس” سيصبح 10 آلاف في حال التزمت الحكومة بتعهداتها

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 12:58 مساءً
بسام طليس
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس عقب اجتماع الاتحادات أنه “في حال أقِرّت كلّ الإجراءات والتزمت الحكومة تعهداتها، فإن تعرفة “السيرفيس” الرسمية ستصبح 10 آلاف ليرة، شرط إصدار مرسوم يلزم الحكومة بدعم صفيحتيْ البنزين والمازوت للسائقين العموميين”.
وبحسب الاتفاق سيتم دعم قطاع النقل بصفيحة بنزين يومياً بسعر مئة الف ليرة وسبعين الف للسيارات والفانات العاملة على المازوت.