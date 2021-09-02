لبنان | دولار السوق السوداء مستمر بالانخفاض.. هل كسر حاجز الـ18 ألف؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 6 ثواني

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضه، حيث بلغ صباح اليوم 17950 ليرة للمبيع و18000 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.