لبنان | حطيط: لم يتم تسليم المطاحن الكمية المطلوبة من المازوت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 36 دقيقة

أشار رئيس ​تجمع المطاحن​ أحمد حطيط، إلى أنه “لم يتم تسليم ​المازوت​ الكمية المطلوبة”، لافتاً إلى أن “المطاحن لا يمكن أن تنتظر كثيراً لكي تأتي ​المحروقات​”.

وأكد في حديث تلفزيوني، “أننا نقوم بتنسيق دائم مع ​وزارة الإقتصاد​، ونصل غالباً إلى حلول وذلك لكي لا يشعر المواطن بأن هناك زعزعة في العلاقة بيننا”. وأوضح أن “الحلول التي تعطى لبعض القطاعات لا يمكن إعتمادها في المطاحن، وإقترحنا أن يتم تسعير ​الخبز​ على السعر غير المدعوم، ولكن لم نصل إلى قرار نهائي بعد”.

ولفت حطيط، إلى أن “سعر المازوت غير المدعوم الذي يشترى هو بنحو 220 ألف ليرة، لذلك سيزيد سعر الطحين نحو 10%، عند ​رفع الدعم​”.