لبنان | سليمان: لا مكان للارهاب والتكفير في لبنان التعددي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 13 دقيقة

أعلن الرئيس ميشال سليمان ان “في الثاني من ايلول ٢٠٠٧ سقطت منظمة فتح الاسلام التي سيطرت على مخيم نهر البارد وتم اقتلاعها من جذورها وسقط معها مشروع الدولة الاسلامية انطلاقاً من شمال لبنان”.

أضاف في تصريح: “هذا المشروع عاد للظهور في اواخر عام ٢٠١٣ وارسى دولته بين العراق وسوريا تحت اسم داعش ثم تمددت وحداته الى جرود عرسال في فترة الفراغ الرئاسي وخطفت وقتلت عسكريين في الثاني من شهر آب ٢٠١٤، حيث تم لاحقاً تطهير الجرود بعد مهاجمته وترحيل عناصره عام ٢٠١٧…”

وختم: “لا مكان للارهاب والتكفير في لبنان التعددي”.