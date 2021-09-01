لبنان | هل تبصر الحكومة النور غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ 20 دقيقة

أفادت معلومات “المركزية” أنه تم تذليل آخر العقد الحكومية والتشكيلة قد تصدر غداً خلال زيارة لميقاتي الى بعبدا ان لم يطرأ ما يعرقل.

كما وأفادت معلومات صحفية سابقاً أن اللواء عباس إبراهيم استطاع حل 3 عقد حكومية ويعمل على حل العقدة الأخيرة.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.