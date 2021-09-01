لبنان | رئاسة الجمهورية: هذا الخبر لا اساس له من الصحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “الخبر الكاذب الذي نشره موقع “اساس” عن حجز دوائر الرئاسة طائرة من طيران الشرق الاوسط للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك”.

وقال: “هذا الخبر لا اساس له من الصحة، وليست المرة الاولى التي يتعمد موقع “أساس” بث اخبار مختلقة عن رئاسة الجمهورية”.

وكانت كشفت معلومات “أساس” أنّه تمّ حجز طائرة على طيران الشرق الأوسط MEA، لصالح رئاسة الجمهورية، وجهتها نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما علم “أساس” أنّ رئاسة الجمهورية بدأت تتصل لطلب مواعيد من قادة الدول المشاركة.