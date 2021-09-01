لبنان | “لقاء سيدة الجبل”: ندعم مجلس المطارنة الموارنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أعلن “لقاء سيدة الجبل” في بيان، “تأييده ودعمه لنداء مجلس المطارنة الموارنة، الذي صدر اليوم، لما تضمنه من موقف وطني لبناني حازم وجريء، مشيرا بشكل واضح ومباشر إلى “قوى اقليمية ومعها قوى محلية تابعة لها تقف وراء محاولة إزالة لبنان الحرية والسيادة والاستقلال. ويدعو المطارنة اللبنانيين للتصدي لهذا المخطط بكل ما أوتوا من قوة لأن القضية هي قضية حياة او موت”.

ورأى “اللقاء”، في نداء مجلس المطارنة الموارنة “قيمة سياسية توازي ما صدر في ايلول من العام 2000، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي والدعوة لانسحاب الجيش السوري، فإنه يدعو اللبنانيين وكل القوى اللبنانية الحرة السيادية والاستقلالية إلى دعم موقف بكركي الوطني والتصدي معا لما يحاك للبنان الكيان وللبنانيين، وذلك لإسقاط الاحتلال الإيراني عبر ذراعه حزب الله، والعودة إلى الشرعية اللبنانية كما الشرعيتين العربية والدولية”.