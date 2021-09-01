لبنان | الشحنة الأولى من النفط العراقي تنطلق في 5 ايلول.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أكد مدير العلاقات العامة في شركة تسويق النفط العراقية SOMO التابعة لوزارة النفط العراقية حيدر الكعبي أن “انطلاق الشحنة الأولى من النفط العراقي إلى لبنان سيتم من منطقة المخطاف الخزان العام في الخامس من أيلول الجاري وبكمية 84 ألف طن”.

وأكد في حديث تلفزيوني أنه “ستكون هناك شحنات لاحقة حسب الاتفاق والكميات المتاحة، وأن المقصود بالكميات المتاحة الكميات الممكن تصديرها أي لا يوجد كمية ثابتة بالتحديد”.

وأضاف: “من المحتمل أن تكون الشحنة المقبلة أكثر أو أقل بقليل على ألا تتجاوز هذه الشحنات الكمية المتفق عليها وهي مليون طن خلال السنة”.

وأوضح أن “الأسعار ستكون بنفس أسعار الأسواق العالمية، وبنفس أسعار الشركات المشترية الحالية لنفس المادة. أما بالنسبة للدفع فهو الدفع بالآجل أي كل شحنة تعطى مهلة سنة كاملة، وبعد سنة يتم تسديد قيمة هذه الشحنة”.