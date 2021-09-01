لبنان | بعد الأجواء التفاؤلية.. دولار السوق السوداء إلى انخفاض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم ما بين 18425 و18550 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وسجل ظهراً ما بين 18600 و18700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 19000 و19100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.