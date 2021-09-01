لبنان | سيناتور أميركي: “حزب الله” سرطان متفشٍّ يجب استئصاله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأميركي ريتشارد بلومنتال أن “حزب الله” سرطان متفشٍّ يجب استئصاله ولا ينبغي على لبنان الاعتماد على إيران لحل أزماته، خصوصاً باخرة الفيول.

وقال في حديث عبر “النهار”: “الولايات المتحدة أكبر داعم للجيش اللبناني، وسننقل إلى واشنطن توصيات لدعم تدريب الجيش عند الحدود ودعمه بالمعاشات الشهرية”.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر أنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، على خلفية إعلان “حزب الله” عن إرسال طهران ثلاث شحنات من الوقود إلى البلاد لمساعدتها في تجاوز أزمتها.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت مؤخرا أن الولايات المتحدة طرحت خطة لمساعدة بيروت في “استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري”.