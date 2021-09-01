لبنان | “كورونا” لبنان.. عدد الإصابات والوفيات لا يزال مرتفعاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 8 حالات وفاة و1022 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في المقابل، لفت مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إلى أن عدد حالات كورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة، مشيرا إلى أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى.

وقال: “ملاحظة أخرى هي العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى كورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى الى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح اقسام كورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى”.