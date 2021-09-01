لبنان | بلاغ تحذيري لمحافظ بيروت بشأن تركيب العدادات الكهربائية.. ماذا فيه؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 05:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

صدر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، البلاغ الآتي:

“يعاد تذكير جميع المواطنين القاطنين في نطاق مدينة بيروت بمضمون البلاغ رقم 2595 تاريخ 10-3-2021، بالتأكيد على حق المواطن الذي يرغب في تركيب عداد كهربائي تطبيقا للبيان المشترك بين وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة تاريخ 19-5-2017، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية في حق أصحاب المولدات غير الملتزمين الأسعار التوجيهية الشهرية على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، ومنها تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة.

ولذلك، يطلب من جميع المواطنين القاطنين في نطاق مدينة بيروت الاتصال بغرفة عمليات فوج الاطفاء على الرقم 175 وتقديم الشكاوى اللازمة في حق أصحاب المولدات المخالفين.

من ناحية أخرى، وبتكليف من المحافظ عبود، قامت دوريات من فوج حرس مدينة بيروت بجولة على عدد من أصحاب المولدات في العاصمة للتأكد من تركيب العدادات للمواطنين الراغبين في ذلك، ووعد أصحاب المولدات المباشرة بالتركيب في أسرع وقت، على أن تستمر دوريات فوج الحرس لتشمل كل مناطق مدينة بيروت للتأكد من حسن تنفيذ مضمون البلاغ الصادر عن المحافظ عبود”.