لبنان | 10 ملايين دولار من الأمم المتحدة للبنان لشراء الوقود للمستشفيات ومحطات مياه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 05:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت الأمم المتحدة تخصيص عشرة ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان الذي يتخبط في أزمة إقتصادية متمادية قوضت قدرته على استيراد سلع حيوية بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية

وأفاد الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في تغريدة أن “الشح في الوقود والكهرباء يهدد خدمات الصحة والمياه الأساسية في كامل لبنان، ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية”.

وبناء عليه، ستخصص الأمم المتحدة ستة ملايين دولار لمساعدة 65 مستشفى في لبنان، فضلًا عن منشآت صحية أساسية وصيدليات ومستودعات تخزين مبردة.

ورصدت الأمم المتحدة أربعة ملايين دولار لتأمين الوقود لضمان “استمرارية” خدمات صحية والمياه والصرف الصحي، ويتضمن ذلك تأمين المحروقات لأربعة محطات ضخ مياه تخدم أكثر من ثلثي السكان في بيروت والبقاع (شرق) وجنوب البلاد وشمالها.

ومن شأن هذه المساعدة أن تدعم 2,3 مليون شخص عبر ضمان “أن يكون هناك ما يكفي من وقود لاستمرار عمل محطات المياه”.