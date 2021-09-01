لبنان | ملاحقة متورطين باحتكار المحروقات وتهريبها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 7 ثواني

إلحاقاً بادعائه على ثلاثة موقوفين بحادثة انفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، على كل من الموقوفين جورج ابراهيم وعلي الفرج وأحد العسكريين في الجيش، بجرم “احتكار مادتي البنزين والمازوت، وقيامهم مع آخرين على تهريب المحروقات الى سوريا وتبييض الأموال”.

كما ادعى القاضي عقيقي أيضاً على كلّ من جورج ابراهيم وغازي الفرز ورئيس مفرزة جمارك العبودية وعندقت، بجرم “تهريب مواد الاسمنت من سوريا الى لبنان ورشوة العناصر الجمركية وقبول رشوة”. وأحال الادعاءين على قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان تبعا للملف الأول.