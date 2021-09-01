لبنان | اجتماع في نقابة الأطباء عرض تأمين مادة البنزين للكوادر الطبية والتمريضية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد اجتماع بدعوة من نقابة الاطباء في بيروت، في مبنى النقابة، بمشاركة كل من نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، وزارة الطاقة ممثلة بالمديرة العامة للنفط اورور فغالي، ومساعد المديرة العامة زاهر سليمان من منشآت النفط، نقيبة الممرضات والممرضين ريما ساسين قازان، مديرة نقابة المستشفيات ريتا رحباني ممثلة نقيب المستشفيات سليمان هارون، رئيس تجمع مستوردي النفط جورج فياض، وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، امين سر نقابة المحطات حسن جعفر وعضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس.

وناقش المجتمعون “أزمة تعبئة الوقود للطاقم الطبي، التمريضي والاستشفائي وارتداداتها السلبية على الصحة العامة واقتراح الحلول العملية لتخفيف معاناة هذه الطواقم”.

ولفت بيان صدر عن المجتمعين الى أنه “بما أن نحو 50% من المحطات مقفلة قسرا بسبب الوضع الامني والعنف الجسدي واللفظي الذي يمنع هذه الطواقم من ممارسة عملها، لذلك قرر المجتمعون:

– ضرورة تأمين لائحة بالمحطات الراغبة بمساعدة الطواقم الطبية التمريضية والاستشفائية على الاقل 3 محطات في كل قضاء تفتح يوميا في أوقات معينة فقط لهذه الطواقم، وتتولى وزارة الطاقة الاتصال بهذه المحطات وتأمين الكمية اللازمة من مادة البنزين لها.

– اجتماع طارئ غدا في السرايا الحكومي مع الغرفة الامنية المشتركة لتأمين الحماية الامنية لهذه الطواقم.

– العمل على تنفيذ هذا القرار بعد الاجتماع الامني غدا”.