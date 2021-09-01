لبنان | اللواء خير تفقد موقع الانفجار في برج البراجنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير موقع الانفجار الذي طال احد المعامل في منطقة برج البرجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، واطلع على الاضرار، في حضور رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور.

وتمنى اللواء خير “الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وقال: “ان شاء الله زيارتنا المقبلة لهذه المنطقة تكون في أيام كلها خير على المدينة وعلى بلدية البرج”.

واضاف: “نحن بحاجة لحماية الصناعة الوطنية وبحاجة لاشخاص لديهم كفاءة عالية بالصناعة الوطنية، ويجب ان تؤمن الحماية الكاملة لهم، خصوصا لاصحاب المهن التابعين لوزارتي الصناعة والاقتصاد وذلك عبر وضع شروط الحماية لهم وللمحيطين بهم”.

ووعد خير بايصال الصرخة لوزارة الصناعة “التي من واجبها ان تؤمن الحماية المطلوبة لكل المهن وخصوصا المضاربة من الخارج”. وقال: “مع الاسف، كان يجب ان يكون هذا المصنع اكبر مصنع لهذا الاختراع لابداعهم المهني واتقانهم له، وان شاء الله تكون خاتمة الاحزان”.

واكد استعداده لاي مساعدة، مشيرا الى انه سيكون هناك كشف من الجيش اللبناني. وتمنى على الادارات الرسمية “ان تكون يدا واحدة لتقوم بعملها على اكمل وجه، فلا احد يعمل مكان الدولة. وقد قلت سابقا ان اي دولة تريد ان ترسل مساعدات ولديها شك بأي ادارة رسمية، بامكانها ارسال موظفين تابعين لها للمراقبة وستعطي نتيجة لكل لبنان”.

من جهته، شكر رئيس بلدية برج البراجنة باسمه وبإسم زملائه في المجلس البلدي واهالي وسكان برج البراجنة اللواء خير والهيئة العليا للاغاثة “التي دائما تلبي الطلب وتقدم المساعدة، وهي ليست المرة الاولى التي تأتي الهيئة العليا للاغاثة عند وقوع اي كارثة”. وقال: “نحن نأسف ونطلب الرحمة للشهداء ونأمل من الهيئة ان تعوض عليهم وعلى المؤسسة وبعض السيارات التي تضررت، في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان”.