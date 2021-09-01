لبنان | جعجع لعون ودياب مجدداً: حرّروا الأسواق فورا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قائلاً، إن “سياستكم الحكيمة في موضوع المحروقات أدّت إلى زيادة التهريب وزيادة التخزين وزيادة الاحتكار وطوابير ذلّ لا تنتهي أمام المحطات من أقصى لبنان إلى أقصاه. فإلى متى؟”.

وأضاف جعجع، عبر “تويتر”، “المؤسف حقا ان كل هذا يحدث والحلّ معروف وبسيط: حرِّروا الأسواق فورا وأصدروا البطاقة التمويلية فورا، ماذا وإلا تكونون عن قصد او عن غير قصد، تشجِّعون التهريب والتخزين والاحتكار وإذلال الناس”.