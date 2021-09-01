لبنان | العثور على طفل في شهره الاول وبحالة صحية سيئة أمام مسجد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

عثر خادم جامع البحر في مدينة صيدا فجر اليوم على طفل في شهره الأول على درج مدخل المسجد عند واجهة صيدا البحرية، وقد بدا بحال صحية سيئة.

وعلى الفور، تم إبلاغ مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان الذي تواصل مع القوى الامنية وحضرت قوة من الدرك الى المكان.

وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب نقل الصليب الأحمر اللبناني الطفل الى مستشفى حمود الجامعي. ويجري المفتي سوسان اتصالات من اجل نقله الى دار الايتام الاسلامية في بيروت.