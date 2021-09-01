لبنان | انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2021 11:24 صباحًا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء ما بين 18850 ليرة للبيع و 18900 ليرة للشراء، بعد أن سجل أمس الثلاثاء ما بين 18900 و19100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.