لبنان | هذا سيكون الطقس مع بداية أيلول!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهرايلول بين 24 و 32 )

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ،مع ضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,12

– ساعة غروب الشمس: 19,3