لبنان | معاودة العمل في مراكز الامن العام الحدودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضحت المديرية العامة للأمن العام أنه عطفاً على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل مؤقتاً في مراكز الامن العام الحدودية في منطقة عكار بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للامن العام ان تعلم المسافرين انه سيصار الى معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين.

وقالت في بيان، “استئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات أوجيرو للعمل، فيما يبقى مركز العبودية الحدودي متوقفاً عن العمل نتيجة عطل على الشبكة تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة أوجيرو على مساعفته”.