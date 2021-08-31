لبنان | واكيم لأصحاب المولّدات: لن نترك الوضع على حاله كلٌّ يغني على ليلاه!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 10:45 مساءً

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم إلى أنه “يعمد ما يسمى بتجمع أصحاب المولدات في منطقة بيروت الأولى من وقت إلى آخر إلى إصدار بيانات ذات خلفية سياسية ومصلحية معينة تعكس رأي المهيمنين على هذا التجمع”.

وأضاف عبر “فيسبوك”، “يا سادة، أنتم لستم منبرا للدعاية الشعبوية، فلتقوموا بما يتطلبه هذا الوضع العصيب الذي يمر به المواطنون. إنه زمن التكاتف والتضامن الاجتماعي وتخفيف أوجاع المواطن، وهذا يجب أن يكون هدفكم الأول، فلتعملوا مثلا إلى اعتماد العدادات لتسعير الكمية المستهلكة، فلتعتمدوا تسعيرة واحدة غير خيالية لكل المشتركين في المنطقة، فلتسعوا إلى توحيد عدد ساعات التقنين وزيادة عدد ساعات التغذية. هناك أعمال تنظيمية كثيرة عليكم القيام بها، ونحن أمامكم لخدمة المواطن، ولكن كونوا أكيدين أننا لن نترك الوضع على حاله، كل يغني على ليلاه”.

وتابع، “لقد بدأنا العمل بصمت من أجل هذه الأمور وعليكم القيام بما عليكم فعله… بكل محبة وتعاون في سبيل خير أهلنا في بيروت الاولى”.