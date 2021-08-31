لبنان | هل سيتم تأمين محروقات مدعومة للمدارس قبل نهاية أيلول؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​طارق المجذوب​ في حديث تلفزيوني أنه “هناك تعديلات ستضاف إلى البروتكول الصحي الخاص ب​فيروس كورونا​ في ​المدارس​، لجهة التباعد الاجتماعي وفحوصات الـPCR وغيرها”.

ولفت إلى ان “العودة إلى المدارس مرهونة بالواقع الحالي للمحروقات”، موضحا انه هناك اتفاق تم مع ​وزير الطاقة​ لتأمين محروقات مدعومة للمدارس قبل نهاية ايلول، ويصار إلى تباحث مع جهات مانحة من أجل تأمين مادة المحروقات للمدارس”.

من جهة أخرى، أشار إلى أنه “بما خص الكتاب الوطني، هناك اتفاق شبه نهائي مع ​وزارة الاقتصاد​ على السعر النهائي له أما للأسف فالكتاب المستوردر سيكون على سعر صرف السوق”.