لبنان | إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر آب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر أب هو التالي:

2.367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 2.367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 2.367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

2.603 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2.603 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية X 2.603 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 15.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر أب البالغ 68.477 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد اضفنا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة سعراً وسطياً لكلفة نقل الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد عبارة عن ستة آلاف ليرة للصفيحة الواحدة بحيث يصبح السعر النهائي للصفيحة 74.477 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة أب 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.