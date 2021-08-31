لبنان | توقيف جديد بانفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 5:38 مساءً

على مدى ست ساعات ونصف الساعة، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار على مدى، عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق ورئيس إقليم بيروت في الجمارك هاني الحاج شحادة المدعى عليه في القضية، بحضور وكيله القانوني نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس، وممثلين عن نقابة المحامين، وفي نهاية الجلسة قرر إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وهو أول قرار توقيف يتخذه بيطار منذ تسلمه الملف خلال شهر شباط الماضي.

وكان القاضي بيطار استجوب الوكيل البحري لباخرة “روسوس” المدعى عليه مصطفى البغدادي في منزل الأخير في البطركية بسبب وضعه الصحي الصعب، وقرر في نهاية الاستجواب منعه من السفر.

ومن المقرر أن يستجوب بيطار غدا العميدين المتقاعدين في الجيش اللبناني جودت عويدات وغسان غرز الدين كمدعى عليهما في القضية، بعد أن رفض الدفوع الشكلية المقدمة منهما.