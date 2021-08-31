لبنان | وزير الصحة: عثرنا على 6800 حبة من دواء كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أنه “عثرنا خلال عمليّة دهم على 6800 حبّة من دواء مقطوع من المستشفيات كنّا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى.”

وتابع حسن، خلال مداهمة مستودع للأدوية المخزنة، أنه “نتمنى على القضاء المختص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين والشركات التي تشكّل بعملها خطراً على المواطنين.”

وأكد حسن: “مستمرّون بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس فيكفي إجراماً واسغلالاً للناس.”

وتوجه للصيدليات قائلا: “الكمية المدّخرة من الأدوية وبمكانٍ غير مرخّص أمرٌ يُحاسب عليه القانون.”