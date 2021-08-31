لبنان | للبحث في حاجات الدفاع المدني.. وفد جمعية مساندة الشرق الالمانية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن ممثل جمعية مساندة الشرق الالمانية في لبنان orienthelper الدكتور نبيل حداد في بيان، عن “وصول وفد الماني من الجمعية الى لبنان غدا، في زيارة تستمر أربعة أيام”.

وأشار الى أن “الوفد يضم خمس شخصيات من مسؤولي الجمعية يحضرون الى لبنان للتدريب والتعرف والاطلاع على حاجات الدفاع المدني اللبناني وقسم الاطفاء في بلديتي بيروت وطرابلس، وستكون لقاءات مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، وبعض رؤساء بلديات بقاعية”.

وأوضح أن “الوفد الالماني الزائر يحضر لتقديم سيارة اطفاء حديثة لبلدية بيروت أو طرابلس، تكون متخصصة بالأبنية المرتفعة ومجهزة بسلم دائري ارتفاعها حوالي 30 مترا وقيمتها قرابة نصف مليون دولار اميركي”.

وذكر بأن “الجمعية كانت قدمت في السنة الماضية، 8 سيارات اسعاف وثلاث سيارات اطفاء، كلها حديثة ومجهزة بأحدث الاجهزة المطلوبة لعملياتها”.