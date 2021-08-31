لبنان | عكر بحثت وغريفيث في الاوضاع الراهنة والمساعدات للبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 7 دقائق

إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عدرا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارىء مارتن غريفيث، ترافقه نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي والمساعدة الخاصة لغريفيث ناتاشا جبر ومسؤول الشؤون الإنسانية كايث ستانسكي.

وأفاد المكتب الاعلامي للوزيرة عدرا انه “تم عرض للأوضاع في لبنان في ظل الوضع الإقتصادي والإنساني والمعيشي الصعب، وموضوع المساعدات الإنسانية للمواطنين اللبنانيين والذي تم إقراره خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في الرابع من آب بدعوة من فرنسا، إضافة الى مسألة النازحين السوريين.

وشكرت الوزيرة عدرا الأمم المتحدة على دعمها الدائم للبنان من الناحية الإنسانية والإغاثية مطالبة بضرورة مساعدة الدول المضيفة للنازحين السوريين بشكل أكبر”.