لبنان | جنبلاط: الأموال المخصصة لبناء المجتمع المدني ضاعت بسبب الإحتيال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 24 دقيقة

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” باللغة الإنكليزية قائلاً: “لمن يهمه الأمر «ضاع الكثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء المجتمع المدني بسبب الاحتيال والتبديد والانتهاكات»”.

أضاف: أما بالنسبة للبنان فقد جاء الكثير من الأموال والمساعدات بعد انفجار المرفأ ولكن السؤال الكبير يبقى كيف يتم توزيعها أو تخصيصها

وجاء في تغريدته بالإنكليزية:

To whom it may concern « Much of the money allocated to humanitarian relief and rebuilding civil society has been lost to fraud ,waste,and abuse

.As for Lebanon so much money and aid came after the port explosion but how is it distributed or allocated remains a big question