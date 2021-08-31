لبنان | الأشقر: بات بإمكان مؤسسات القطاع السياحي الإستفادة من قرار وزارة الطاقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ان كل مؤسسات القطاع السياحي بات بإمكانها الاستفادة من القرار الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه رقم 169 الذي يتيح للقطاعات الحيوية إستيراد مادة المازوت من الخارج.

وكشف عن أنه “تم تحديد شركة “ميدكو” للتعامل معها في موضوع إستلام المازوت بالنسبة للقطاع السياحي، داعيا كل صاحب مؤسسة سياحية يرغب بالاستفادة من هذا القرار الى تقديم طلب للشركة يحدد فيه الكمية التي تحتاجها مؤسسته، وأكد أن هذا الأمر بات متاحا لمختلف مؤسسات القطاع السياحي من فنادق ومطاعم وشقق مفروشة وبيوت ضيافة.

واعتبر انه يشكل حلا جذريا وضمانة لاستمرار عمل المؤسسات، وتأمين ديمومة إمدادات المازوت بسعر واضح ومحدد، بعدما كنا نضطر لشراء هذه المادة عبر السوق السوداء بأسعار مضاعفة مقارنة مما ندفعه الآن.

وعن زيادة تكلفة الخدمات لدى الفنادق، قال الأشقر :”لا بد أن الكلفة سترتفع، غير أن الزبائن لن يشعروا بهذا الارتفاع الذي سيتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة لا أكثر، بينما الكلفة ستتضاعف مرتين أو ثلاث على صاحب الفندق”، مشيرا الى ان المشكلة ستكون لدى الفنادق التي تعاني من نسبة تشغيل متدنية، لأن تلك التي لديها نسبة تشغيل عالية لن تتأثر كثيرا.