لبنان | أزمة المازوت في المطاحن نحو الحل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

طمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط الناس أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع عند الساعة الثالثة.

وتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً.

في المقابل، أعلن تجمع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن بالتوقف القسري عن الانتاج، الامر الذي قد يؤدي الى ازمة طحين.

واشار التجمع في بيان انه “على الرغم من المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتامين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة الا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية.”

وناشد “المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الاوان لان المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من اليوم على الاكثر، علما ان المطاحن لم تتسلم منذ عشرة ايام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها.”