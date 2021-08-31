لبنان | كركي: لتفعيل عمل المستشفيات الحكومية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 7 ثواني

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

التقى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه، مدير عام مستشفى جزين الحكومي شربل مسعد والوفد المرافق له غالب سلامة (رئيس قسم المختبر) وصلاح الدبيسي (المدير المالي والإداري).

وأطلعه الوفد على أوضاع المستشفى، والمواضيع العالقة مع الصندوق لاسيما لجهة التعاقد مع مختبر خارجي لإنجازالمعاملات الإستشفائية وكذلك الأمر موضوع زيادة السلفة المخصّصة للمستشفى، وذلك بعدما تطوّرت الأعمال الخدماتية فيها.

كذلك، تم البحث في موضوع الديون والاشتراكات المتوجبة على المستشفى وإمكانية تقسيطها.

وأعطى المدير العام توجيهاته الفورية اللازمة لمعالجة المواضيع الثلاثة المنوّه عنها، نظراً لما تقدّمه المستشفى من خدمات أساسية وضرورية للمواطنين في قضاء جزين والجوار.

وشكر الوفد كركي على زيارته للمستشفى في إطار جولته التفقديّة لمكتب الضمان بتاريخ 20/ 8/ 2021، وكذلك على إيلائه العناية اللازمة للمواضيع المطروحة والمباشرة بمعالجتها.

وأكّد كركي خلال اللقاء “ضرورة تفعيل وتنشيط عمل المستشفيات الحكومية وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لأنها الجزء الأساس والفعال في ظل عدم قدرة المضمونين والمرضى العاديين على تحمّل نفقات الإستشفاء في مستشفيات القطاع الخاص في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون”.