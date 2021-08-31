لبنان | عون: لن أتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

طالب رئيس الجمهورية ميشال عون الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية بالتعاطي بشفافية مع المواطنين واعلامهم عن مصير المواد المصادرة والمتهمين بالاحتكار والتخزين.

وقال: “ستتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بين المواطنين والدولة اذا لم يحصلوا على اجوبة واضحة على تساؤلاتهم المشروعة حول الموضوع”.

كما أكد عون انه لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية ومن يحميهم، لان ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط.