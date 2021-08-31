لبنان | البزري يتحدث عن علامات إنهيار الدولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 1:29 مساءً

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري أن من علامات إنهيار الدولة رؤية المؤسسات الرسمية المستقلة، وغير المستقلة تحمل بعضها بعضاً مسؤولية التقصير في القيام بواجباتها، فمصالح المياه تحمل مؤسسة الكهرباء المسؤولية، والكهرباء تحمل الطاقة المسؤولية، والجميع يحملون المنشآت النفطية مسؤولية تقصيرهم وفشلهم، وعدم قدرتهم على القيام بواجباتهم”.

وأضاف في بيان: “كل هذا والمسؤولون في الدولة اللبنانية سواء على مستوى الوزارات أم الأقطاب السياسيين، وصولا للادارات المحلية والبلدية يتلهون بتفاصيل الحصص، والمغانم، والمقاعد، والحسابات التفصيلية اليومية المملة، ضاربين بعرض الحائط مصالح المواطنين وأمورهم المعيشية وأمنهم الإجتماعي والصحي وسلمهم الأهلي”.