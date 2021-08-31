لبنان | صاحب شركة “فارماغروب ش.م.ل” يوضح “المغالطات”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت شركة “فارماغروب ش.م.ل” لصاحبها ايلي شاوول بواسطة وكيلها المحامي جوزف سامي فرح، في بيان جاء فيه: رداً على مجموعة المغالطات التي تطال الشركة وصاحبها حول موضوع الأدوية، وتوضيحاً لما يتم تداوله، يهمّنا أن نوضح الآتي:

1- إنّ الشركة لا تستورد ولا تبيع إطلاقاً أدوية لمرضى السرطان لا من قريب ولا من بعيد، لا إستيراداً ولا بيعاً، والأمر ثابت في ملف الشركة لدى وزارة الصحة اللبنانيّة.

2- كما أن السيد ايلي شاول لا ينتمي إلى أي جهّة حزبيّة ولا يملك أي بطاقة حزبيّة تثبت إنتماءه الحزبي والدليل على ذلك هو تسارع عدة أحزاب على نسبه إلى الحزب الآخر من دون أي برهان وإلصاقه هذه التهمة هو لاهداف سياسيّة في ظل التشنج الذي تمرّ به البلاد.

3- أمّا فيما يتعلّق بالتحقيق، فشركة فارماغروب ش.م.ل لصاحبها السيد ايلي شاول، تؤكّد أنّها دائماً ولا تزال تحت سقف القانون ولها الثقة بالقضاء والقرارات التي سوف تصدر بهذا الخصوص والتي سوف تبيّن براءة الموكّل ونتمنّى على كل من يتناول هذا الموضوع عشوائياً التوقّف عن بث الإشاعات لحين صدور حكم القضاء.