لبنان | ربطة الخبز بـ7000 ليرة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 12:48 مساءً

أشار رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة في حديث تلفزيوني إلى أنّه “قيل أنّ رفع الدعم عن المحروقات سيُقرّ في آخر أيلول ونحن نطالب بألا يتم ذلك فربطة الخبز سيُصبح سعرها 7000 ليرة ولن أتحدث عن سعر الكهرباء وهذه كلها ستُصرف من الرواتب التي لا تكفي لهذه المدفوعات”.

في السياق، تشتد الأزمات التي يشهدها لبنان يوما بعد يوم، حتى أصبح مشهد الطوابير الباحثة عن الخبز والوقود، جزءا من صباحات لبنان وأمسياته، في الوقت الذي تخلو فيه الطرق من السيارات، إلا تلك التي تقف بالطابور.

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا: “بدأت المحطات في لبنان منذ الثلاثاء، باستلام المحروقات، ونتوقع أن تخف الطوابير خلال أيام، بعد وصول المحروقات إلى كل المحطات”.

الجدير بالذكر أن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت “لتغطية دعم عاجل واستثنائي” لواردات الوقود، بحد أقصى يبلغ 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وصرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أيام، بأن الحكومة تسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، مقابل 3900 ليرة للدولار سابقا، والفرق بين السعرين يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية، بهدف تخفيف النقص في الوقود.